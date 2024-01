Nello specifico, l’avvocato Imbesi, si è occupata del commento all’art. 371 c.c. c he tratta della tutela del minore e dei provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione dello stesso nei casi di nomina di un tutore e di un protutore da parte del giudice tutelare.

Ilenia Imbesi ha trentadue anni e indossa la toga dal 2021 e in questi giorni si è tanto parlato di lei perchè ha partecipato alla redazione del “Commentario breve al codice civile – aggiornato alla riforma Cartabia e al d.lgs. 2 marzo 2023, n.19” edito da una delle più importanti case editrici italiane, a cui hanno collaborato, tra gli altri, illustrissimi magistrati della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, nonché professori e dottori di ricerca delle più prestigiose università italiane.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.