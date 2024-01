LA LETTERA. «Ringrazio Siani, regista e attore e sono contento di questa nuova esperienza e di come un set cinematografico possa diventare anche motivo di piccole esposizioni ma importanti per fa crescere l’amore verso l’arte in generale. Un plauso alla produzione per la grande professionalità e la cura delle opere prestate, addirittura alcune mi sono state restituite anche con nuove cornici e tutte con imballaggi perfetti ed alla società di produzione per avermi citato nei titoli di coda»

L’artista milazzese Salvo Currò, non usa mezzi termini per elogiare il lavoro fatto a Milazzo con il film “Anche nelle migliori famiglie” da Alessandro Siani. Le opere di Currò sono state scelte dal team della scenografia di Siani per impreziosire le scene del film. Film che è stato girato in Area Marina Protetta Capo Milazzo nella baia di Rinella, piscina di Venere e baia di Sant’Antonio. Ma anche all’interno della storica dimora Bonaccorsi villa paradiso e nel Santuario di Sant’Antonio da Padova è uscito al cinema il primo giorno dell’anno attirando l’attenzione di moltissimi milazzesi.

«A me il film è piaciuto – continua – E non ho gradito le critiche che sono stata fatte dopo la visione del film. Arte, personaggi e cinema si incontrano dietro le scene del film, ricreando così una miscela di risultati anche interessanti. Ci sono anche tanti attori milazzesi riconoscibili nelle scene del matrimonio. Le bellissime scene di esterni girate a Capo Milazzo e la stupenda location di Villa Paradiso Bonaccorsi, hanno creato della nostra bellissima Milazzo un luogo unico per la cinematografia non solo italiana.

Nel film ci sono anche oggetti, installazioni e dipinti che arricchiscono le scene d’interni. E proprio per gli interni alle pareti di Villa Paradiso, Siani ha voluto, insieme al team scenografia, la mia collaborazione, mediante la concessione in comodato d’uso gratuito di molte opere (acquerelli, urban sketch e tele) tra le circa settanta dell’artista visionate prima dagli stessi addetti alla scenografia.

Una collaborazione vincente ed estremamente professionale, dove piccoli quadri (quelli molto grandi non sono stati utilizzati al fine di non distogliere l’attenzione degli spettatori verso gli attori protagonisti) costituiti da disegni con pesci, gabbiani, fichi d’india, paladini e sketch, hanno abbellito esteticamente alcuni ambienti interni e fatto da sfondo a scene con gli attori protagonisti. E soprattutto messo in evidenza i simboli più significativi della Sicilia.

Un legame con l’arte anche da parte di alcuni tra i protagonisti del film, come il simpaticissimo , gioioso ed amichevole Sergio Friscia o la bella e cordiale Silvia Mazzieri e altri»

Salvo Currò, artista milazzese