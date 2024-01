Il concerto di inizio anno della banda Giovanni Paolo II di olivarella, svoltosi questa sera, ha visto la chiesa della madonna del Carmine di Milazzo gremita di gente. Durante il concerto si sono susseguiti non solo brani classici come “Un giorno di Regno” di Giuseppe Verdi ma anche brani della tradizione natalizia popolare, brani conosciutissimi di Ennio Morricone ed altri per concludersi con la tradizionale e imperdibile “marcia di Radesky”.

Il concerto ha goduto anche della partecipazione del tenore Davide Benigno che con una spettacolare esibizione ha allietato i presenti con arie come “La donna è mobile” o “nessun dorma” e del coro “sentinelle del mattino” del duomo di Milazzo. La banda, diretta dal maestro Giuseppe De Luca, nata da poco più di dieci anni è diventata ormai da tempo una istituzione molto conosciuta ed apprezzata dal comprensorio. Al punto da impressionare anche il nuovo arciprete di Milazzo, Don Giuseppe Curró che ha concesso la chiesa del Carmine per la serata.

《Il concerto – ha detto De Luca – è solo il finale di un lungo percorso fatto di prove ogni settimana per mesi, studio, amore, dedizione e voglia di migliorarsi sempre di più che questi ragazzi mettono a disposizione per la buona riuscita dei vari eventi, ed a loro devo i migliori complimenti e ringraziamenti》.

Il concerto di questa sera verrà ripetuto domani, giovedì 4 gennaio 2024 alle 19.30 al teatro dell’oratorio Giovanni Paolo II di olivarella