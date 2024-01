MESSINA. Si è spento all’età di 88 anni il professore Giuseppe Amoroso, critico letterario noto in tutta Italia per i suoi studi e per un trentennio docente all’Università di Messina

La rettrice Giovanna Spatari esprime, a nome di tutta la comunità accademica, il cordoglio per la scomparsa del professore Giuseppe Amoroso.

Amoroso è stato una figura di spicco della critica letteraria italiana, dimostrando grande capacità di analisi soprattutto rispetto ad autori e testi contemporanei.

Già professore ordinario presso l’ex Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo, è stato anche collaboratore di prestigiose testate giornalistiche nazionali e regionali.