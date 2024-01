Il “make up artist” milazzese Giuseppe Giorgianni sbarca in Tv

Il make up artist milazzese Giuseppe Giorgianni dal 14 gennaio sbarca in Tv. Portare all’interno di una trasmissione su un’emittente nazionale per il trentaseienne mamertino è una bellissima soddisfazione dopo anni di sacrifici. Giuseppe fino all’estate del 2013 ha vissuto tra Milazzo e Giammoro per poi trasferirsi a Milano, dove adesso vive e lavora.

Il programma a cui parteciperà è legato alla bellezza che è il suo lavoro.

Giuseppe Giorgianni, infatti, dieci anni fa, dopo aver studiato Economia e Amministrazione delle miprese all’Università di Messina decide di abbandonare la piccola azienda di marmi di famiglia, proprio dove era nato il suo amore per l’arte quando, già da piccolo, vedeva trasformare una pietra naturale in qualcosa che avresti guardato all’infinito con stupore e meraviglia.

Così una sera di metà settembre parte per Milano in compagnia della sua valigia ricca di sogni.

Nella città meneghina viene rapito dal fascino del mondo beauty e dalla potenza che il make-up ha su una donna, donando sorrisi e sicurezza. Decide di studiare e cominciare a lavorare nel settore, dove gli si propone nel tempo l’opportunità di esercitare su tutto il territorio nazionale e collaborare per diversi eventi importanti legati alla moda.

«Oggi – dice – mi piace pensare che grazie al mio lavoro io possa regalare un momento di leggerezza, perché la bellezza può salvare l’anima》

《Per il momento – confessa – non posso svelare il nome della trasmissione. Ma mi vedrete presto in Tv per otto settimane》