LA CURIOSITA’. L’incidente è successo ieri sera e per fortuna senza gravi conseguenze. Ma ai passanti è rimasto impresso per la sua particolarità. E’ successo in via Ciantro poco dopo l’incrocio con via delle Magnolie.

L’incidente è stato rocambolesco perché i due mezzi, una Grande Punto rossa e un Doblò bianco si sono scontrati in un frontale/laterale al centro della carreggiata con conseguente rotazione di 180 gradi del Doblò (come si vede nella foto).

Insomma, veramente rocambolesco. E per fortuna non ci sono stati feriti ma solo danni ai mezzi. Sul posto sono intevenuti gli agenti di Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi