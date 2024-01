MESSINA. Sempre più successi quelli registrati da FD Credit Management, azienda leader nel recupero crediti a livello nazionale con due sedi a Messina e Villafranca e numerosi collaboratori e consulenti specializzati nella raccolta creditizia, grazie ad un’esperienza pluriennale e un know how specifico. L’azienda ha chiuso un 2023 ricco di successi e ha riaperto le selezioni per chi fosse interessato a trovare lavoro e soprattutto avere la possibilità di essere formato all’interno del gruppo FD e imparare il “mestiere del futuro”: infatti il recupero crediti (specialmente i cosiddetti NPL, cioè crediti deteriorati) è in costante crescita e vanta un mercato milionario in tutta Italia. Le più importanti banche e i più prestigiosi istituti di credito vantano milioni di euro di crediti che affidano a società professionali come FD per essere recuperati.

«Vogliamo dire grazie a chi in questi anni ha creduto nel nostro progetto e ha operato con noi. Lo slancio di un’azienda certamente nasce dall’imprenditore ma cresce grazie all’impegno e alla dedizione dei collaboratori» commentano così i numeri esaltanti del consuntivo 2023 i vertici di FD Margherita Santisi e Fabio Dell’Edera.

La sede di piazza Duomo a Messina e quella Villafranca Tirrena (inaugurata da oltre un anno) sono due location arricchite dall’esperienza di chi lavora con FD da anni ma anche e dalle nuove risorse che sono entrate a fare parte del Team e stanno conoscendo l’opportunità di fare parte di un sistema vincente nel quale competenza e professionalità accompagnano la risorsa in una sfida lavorativa.

«Siamo già proiettati nei diversi progetti del 2024 – proseguono i due imprenditori – anno al quale ci affacciamo con serenità e tanta voglia di fare. Il principale obiettivo è continuare a formare phone collector da inserire nelle nostre sedi. Siamo consapevoli che lavorare nell’ambito NPL costituisce una sfida ambiziosa per chi si affaccia al mondo del lavoro. Ormai abbiamo costituito un team formativo d’eccellenza che è alla base di ogni nostra attività. Non siamo il classico call center: chi viene selezionato ha accesso ad un iter dettagliato volto a trasferire competenze e professionalità.

Siamo orgogliosi che la nostra offerta sia valutata da numerosi candidati e da giovani che vogliono intraprendere seriamente una carriera lavorativa. Formiamo consulenti specializzati nel recupero del credito NPL, ma crediamo fortemente che abbiamo il dovere di fare conoscere questa professione della quale nel nostro territorio si disconoscono le potenzialità. Villafranca Tirrena è stata per noi un successo – concludono – e siamo orgogliosi di tirare le somme e continuare a puntare sul territorio tirrenico selezionando professionisti da inserire nel nostro team. La sfida di una nuova carriera: è questo l’input che lanciamo ai giovani di Villafranca e dintorni che oggi possono lavorare a KM 0 e iniziare a coltivare i progetti per il futuro».

Chi fosse interessato a lavorare con FD può visitare il sito

e mandare la propria candidatura su

(ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE FD CREDIT MANAGEMENT PER OGGI MILAZZO)