La Trasformazione della Sicilia attraverso la Formazione Professionale: PAR GOL e Avviso 7. La Sicilia sta vivendo un’epoca di notevole trasformazione professionale, guidata da due iniziative cruciali: il Programma PAR GOL e l’Avviso 7. Questi programmi rappresentano un pilastro fondamentale per il sostegno dell’occupazione e l’aggiornamento delle competenze professionali, offrendo percorsi formativi gratuiti in settori vari, dalle competenze digitali a quelle amministrative.

IL PROGRAMMA PAR GOL. Il PAR GOL, facente parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, punta allo sviluppo di competenze tramite servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. È principalmente rivolto a lavoratori disoccupati o a chi cerca una riqualificazione professionale, offrendo percorsi formativi personalizzati per l’upskilling e il reskilling. Importante notare che i percettori di agevolazioni e reddito di cittadinanza sono obbligati a partecipare a tali corsi di riqualificazione per mantenere i propri benefici.

L’AVVISO 7. L’Avviso 7, specifico della Regione Sicilia, propone corsi di formazione professionale gratuiti per disoccupati, mirando a migliorare la loro occupabilità. I corsi, che variano in settori come marketing, comunicazione, gestione aziendale e servizi turistici, hanno una durata tra i 6 e i 7 mesi. Gli studenti beneficeranno di un’indennità giornaliera di 5 euro, con lezioni nelle sedi formative a Barcellona, Milazzo e Giammoro.

OBIETTIVI COMUNI E OPPORTUNITA’. Entrambi i programmi condividono l’obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro per i cittadini siciliani tramite la formazione. I corsi, finanziati pubblicamente, sono aperti a diversi profili di candidati, specialmente a coloro che sono attualmente senza impiego. La formazione offerta risponde alle esigenze del mercato, assicurando che le competenze acquisite siano pertinenti e richieste.

INFORMAZIONI E ACCESSO. Per accedere a questi corsi e per ulteriori dettagli sui requisiti di ammissione, è essenziale rivolgersi agli uffici competenti. FIMA Formazione, una delle agenzie che gestisce questi corsi, è un punto di riferimento per ottenere informazioni su iscrizioni, requisiti e dettagli sui percorsi formativi. Offre anche assistenza su vantaggi correlati, come indennità di partecipazione e compatibilità con le agevolazioni reddituali.

Il PAR GOL e l’Avviso 7 offrono opportunità preziose per i disoccupati siciliani di sviluppare nuove competenze e incrementare le loro possibilità di impiego. Per maggiori informazioni, è consigliato contattare direttamente FIMA Formazione o visitare i siti ufficiali della Regione Sicilia.

La formazione professionale è un investimento vitale nel futuro. La partecipazione attiva a questi corsi può significare un cambiamento radicale nel percorso professionale di un individuo, sottolineando come l’educazione e la formazione professionale siano strumenti essenziali per la crescita personale e lo sviluppo economico della regione.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FI.MA.)