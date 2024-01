«Dando a questi episodi la giusta importanza che hanno – conclude Coppolino – quello che mi preoccupa è la pericolosità del gesto. Alcuni cartelli della segnaletica stradale sono essenziali, soprattutto agli incroci, per la sicurezza degli automobilisti. Un segnale rimosso che non segnala il giusto senso di marcia potrebbe provocare incidenti anche gravi ».

Ma a far andare su tutte le furie l’assessore della giunta Midili è stato un episodio della scorsa settimana. Quando una macchina dell’ufficio tecnico, parcheggiata proprio nell’aria di fronte il Comune (accanto ingresso Circolo Tennis e Vela) è stata danneggiata durante la notte

