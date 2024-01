E come tradizione dopo ll bagno sono state stappate bottiglie di spumante e tagliato panettoni siciliani.

«Questo è il sesto anno consecutivo – dice Gianluca Venuti – ed è un crescendo incredibile di partecipazione. La prima vota eravamo in quattro oggi siamo un gran bel gruppo. Quello che vogliamo trasmettere è la la bellezza del gesto che va oltre la difficotà del tuffo. Un grande momento di condivisione. Inviatiamo tutto a provarlo almeno una volta»

Al Tono di Milazzo anche quest’anno c’è stato il tradizionale bagno di Capodanno nelle acque del mare di Ponente. Oltre sessanta milazzesi hanno accettato l’invito del Movimento Sportivi Milazzesi e di Claudio Lucchesi e si sono ritrovati alla Baia del Tono per un tuffo.

Sessanta milazzesi per il bagno di Capodanno. L’idea del Movimento Sportivi e di Claudio Lucchesi (VIDEO)

