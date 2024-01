Allo stadio Ennio Magistri è stato un Arcobaleno di sport. Una giornata multidisciplinare, che ha visto impegnati nella pratica sportiva oltre cento bambini. Nelle varie postazioni, dirette dal Movimento Sportivi Milazzesi, tutti gli atleti si sono cimentati in nuove e sconosciute discipline, cosi da potersi divertire imparando.

«Con il consueto intento di diffondere la cultura dello sport e la sua importanza nella crescita formativa dei nostri ragazzi e degli sportivi più in generale – dice Gianluca Venuti, presidente del Movimento – l’evento è trascorso nella piena condivisione. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi del movimento per l’eccellente lavoro svolto nel coordinamento delle attività sportive in corso, unitamente alla straordinaria ospitalità delle Aquile del Tirreno che altrettanto fortemente hanno voluto che si realizzasse l’evento. L’ operato delle società sportive coinvolte e dei loro tecnici-educatori si è distinto per il contributo alla piena riuscita dell’evento. Da subito hanno fatto loro l’evento condividendone l’intento formativo con genitori e ragazzi»

Importante anche la presenza istituzionale del sindaco Pippo Midili e degli assessori Russo, Nicosia e Maimone, evidente testimonianza dell’importanza che lo sport riveste per l’agenda programmatica amministrativa.

A conclusione dell’evento sportivo la famiglia del compianto Vincenzo Fiasconaro ha voluto donare al Movimento un defibrillatore portatile. Quest’ultimo, come anticipato dal presidente Gianluca Venuti, sarà messo a disposizione di tutte le società sportive che ne avessero necessità.