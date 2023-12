LA LETTERA. Gentile Direttore, sono un’elettrice di centro sinistra, non iscritta a nessun partito, ho sempre votato quella parte politica, anche alle ultime amministrative del 2020, quelle con il risultato peggiore di sempre, con un solo consigliere eletto per la nostra parte.

Sono di parte dunque. E chiedo alla mia parte di chiarirsi a proposito della decisione del consigliere Antonio Foti di mantenere il numero legale nella recente votazione del bilancio.

I FATTI: Foti resta in aula, mantenendo il numero legale, non fa uno sgambetto politico a una maggioranza che sembra potente, ma si rivela fragile a due giorni da un rimpasto. Un gruppo di consiglieri di destra, guidati all’ex sindaco Italiano, coglie l’occasione, e non senza contraddizioni di un passato pieno di ombre, denuncia il fatto. Foti risponde dicendo che è rimasto per il bene della città.

CHIEDO AL CONSIGLIERE FOTO: Perché, se voleva tutelare il bene della città, si è astenuto e non ha votato a favore del bilancio? In che occasione, in questi anni, è stato in opposizione all’amministrazione e in cosa si differenzia dalle scelte di Midili (penso ad esempio alla vicenda Piazza Marconi)? Perché ha fatto mancare la sua firma per la convocazione di consigli comunali straordinari su questioni spinose, limitando quindi il dibattito, questo si, per il bene della città? Foti aderisce attualmente a qualche formazione di centrosinistra? Foti punta a candidarsi in liste alternative a quelle di Midili alle prossime elezioni?

La verità, secondo me, è che vi sia una parte della sinistra milazzese che con questa amministrazione ci sta bene (anche grazie a qualche opportunità, patrocini, utilizzo gratuito di sale e spazi comunali, incarichi, etc). Legittimo, ma andrebbe detto alla luce del sole. Sono pronta a ricredermi, spero di leggere le risposte di Foti alle mie domande.

I compagni di Adesso Milazzo, che nel 2020 hanno fatto una bella campagna elettorale nella quale in molti abbiamo creduto, dovrebbero chiarire la loro posizione sul ruolo di Foti in consiglio comunale. A chi, come me, vorrebbe un’alternativa all’amministrazione Midili, l’invito ad organizzarci per evitare l’estinzione. Grazie e buone feste a tutti

R. R.