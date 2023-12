I consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Damiano Maisano e Giuseppe Crisafulli, preso atto dell’andamento dei lavori consiliari di questa mattina hanno diffuso una nota nella quale contestano il comportamento del collega di minoranza Antonio Foti che, a loro avviso, sarebbe rimasto in Aula “per garantire il numero legale alla maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale”.

«Oggi la Sinistra rappresentata in aula dal Consigliere Foti ha fatto da stampella politica ai consiglieri di Fratelli d’Italia che fanno parte della maggioranza permettendo a questi di fare passare le delibere poste alla votazione del Consiglio – si legge nella nota -. Infatti su una maggioranza acclarata di diciannove consiglieri all’appello si sono presentati solo in nove non raggiungendo il minimo numero di 10 per fare validare la seduta e solo con l’aiuto del Consigliere esponente della Sinistra hanno potuto votare i debiti fuori bilancio e le variazioni .

Un fatto politicamente rilevante la sinistra esce allo scoperto con il suo Consigliere non si fa scherno e palesemente contribuisce alla gestione politico amministrativo di questa città. Una sinistra dormiente in Consiglio Comunale oseremmo dire inesistente politicamente, priva di idee e mordente politico. Appiattita sulle scelte politiche e sugli atti amministrativi che questa amministrazione guidata dal sindaco di Fratelli d’Italia porta avanti. Una sinistra che non ha mai palesato una linea di discontinuità all’azione dell’amministrazione. Una Sinistra che si allinea al volere del suo rappresentante in Consiglio il quale si manifesta come il ventesimo consigliere di maggioranza a sostegno dell’amministrazione di Fratelli d’Italia, che con il suo allineamento mortifica i tanti che fuori dal consiglio comunale manifestano dissenso all’operato di questa amministrazione di destra. E’ opportuno che la Sinistra chiarisca la propria posizione».