Ha voluto fare un regalo al Comune di Milazzo e alla città. Così il signor Mario Stanghellini, dipendente comunale prossimo alla pensione, ha deciso di rimettere in funzione l’orologio di Palazzo dell’Aquila fermo da tantissimi anni.

Il dipedente comunale Mario Stanghellini

E, per riuscire a rimettere in moto le lancette poco prima di Natale, ha smontato con pazienza e maestria gli ingranaggi entrando dalla parte interna del palazzo e lavorando per ore.

«Tra qualche mese andrò in pensione – ha detto – e prima di lasciare questa struttura, dove ho passato tanti anni della mia vita lavorativa (ufficio tecnico), volevo fare un regalo all’amministrazione comunale e alla città».

Così il 21 dicembre scorso l’orologio ottocentesco a forma circolare che si trova nella parte alta del prospetto principale ha ripreso a funzionare, sorprendendo tutti. Soprattutto quelli che non si erano mai accorti che era fermo ormai da tempo.

A quanto pare l’ultima volta era stato fatto aggiustare nel 2015 per poi fermarsi nuovamente. Adesso spacca il secondo.