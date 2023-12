Un omaggio a Baldassarre Catalano è poi arrivato dalla nipote Federica Formica che ha sottolineato come «il porto fu il luogo privilegiato del nonno, il luogo dove trascorse la maggior parte della sua vita, incontrando persone di diversa nazionalità e cultura e dove, con il suo consueto garbo intratteneva isolani e turisti». Poi i ringraziamenti. «In particolare – ha concluso Federica – al consigliere Peppino Doddo , al sindaco Pippo Midili, al consiglio comunale e a tutte le istituzioni».

E’ stato il contrammiraglio Santo Le Grottaglie ad aprire la serie di interventi ricordando la figura di Catalano, col quale era legato da rapporto di parentela. «Una persona generosa e ricca di umanità – ha detto – che a metà degli anni ‘60, giunto da Favignana nell’hinterland milazzese, accorgendosi del collegamento con la nave tra le Eolie e Milazzo ebbe l’intuizione di rendere meno gravoso il collegamento tra le isole e la terraferma, istituendo a Milazzo il servizio aliscafi, così come aveva fatto nelle Egadi»

Catalano visse a Milazzo sino al 2006, anno della sua morte. Il legame con la città lo portò al coinvolgimento nella vita politica, assumendo la carica di segretario del Partito Repubblicano che lo designò componente del consiglio di amministrazione dell’ospedale di Milazzo. Carica che ricoprì per quasi un decennio.

La cerimonia si è svolta questa mattina nell’area adiacente l’ingresso della struttura. Sono intervenuti il neo commissario dell’Autorità portuale, Antonio Ranieri , il comandante del porto, Luca Torcigliani , il sindaco Pippo Midili , rappresentanti delle forze dell’ordine e numerosi cittadini. Presenti i famigliari di Catalano ed in particolare la moglie Giovanna, 99 anni, felice di poter avere potuto vivere un momento così importante di ricordo del marito.

Grazie a lui gli aliscafi collegarono Milazzo alle Eolie. Fu, infatti, lui negli anni ’60 ad avviare i collegamenti veloci. Per questo motivo oggi il terminal degli aliscafi è stata intitolata a Baldassarre Catalano , “imprenditore lungimirante, straordinario precursore del trasporto marittimo in aliscafo”.

