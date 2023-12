Capodanno, come cambia la viabilità con il centro cittadino chiuso. Attesa per la Tatangelo

Il 31 dicembre cambia la viabilità cittadina a Milazzo. Le modifiche sono state apportate in occasione del Capodanno in piazza organizzato dall’amministrazione comunale che vedrà la presenza dell’artista Anna Tatangelo.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ. Con ordinanza del comandante della Polizia locale, Giacomo Villari è stata istituita dalle 22 del 31 sino al termine della manifestazione l’area pedonale nelle vie Luigi Rizzo, Francesco Crispi, piazza della Repubblica (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e L’intersezione con via G. Medici ), Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con via F. Crispi e n’intersezione con via C. Colombo). Nelle stesse strade ovviamente sempre dalle 22 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Inoltre sempre nello stesso arco di tempo è stata decisione l’inversione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Crispi (intersezione con via Luigi Rizzo) al fine di consentire il deflusso dei veicoli provenienti dal Molo Marullo e al fine di consentire il deflusso dei veicoli in sosta presso il parcheggio Rizzo favorendo l’uscita sulla via Cassisi.

IL CONCERTO DI ANNA TATANGELO. Intanto è cominciato il conto alla rovescia per lo spettacolo di fine anno che vedrà sul palco allestito in piazza della Repubblica la presenza di Anna Tatangelo che brinderà al 2024 insieme ai milazzesi e ai visitatori presenti in città. Una serata lunghissima quella presentata da Giovanni Remigare, che sarà aperta dal talentuoso quindicenne milazzese Davide Patti che si esibirà a partire dalle 23.15. Alle 23.45 l’atteso concerto di Anna Tatangelo che con il suo vasto repertorio proporrà i migliori brani del repertorio, compreso “Doppiamente fragili” che nel 2002 le ha permesso di vincere il Sanremo Giovani.

DJ SET. Poi, intorno all’una dj set con affermati professionisti della movida cittadina: Marco Sergente, Ivan La Rosa e Steno P. faranno ballare coloro che rimarranno in piazza per una notte di allegria e divertimento.