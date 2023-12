Richiedere una riduzione della Tassa sui rifiuti diventa più facile per i cittadini che ne hanno diritto.

L’assessore alle Finanze e Tributi, Roberto Mellina ha comunicato che è stato predisposto, nel rispetto del regolamento comunale, un unico modello che prevede tutte le possibilità di riduzione della bolletta mediamente del 20 per cento.

Ecco il dettaglio

Abitazioni con unico occupante: riduzione del 20%

Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 20%

Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15%Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’auto-compostaggio e il compostaggio di comunità: riduzione del 20%

Riduzione anche per Anziano dimorante in casa di riposo

Soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero e/o in altro comune del territorio nazionale per periodo superiore a sei mesi. Soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.

Sempre ai sensi del Regolamento comunale sono esenti invece dal tributo: le abitazioni occupate dai pensionati con indicatore ISEE pari o inferiore alla soglia annua erogata dall’INPS, aumentata di 1500 euro. Nel calcolo dell’indicatore ISEE non si considerano gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. Infine i nuclei familiari in cui è presente un soggetto con riconosciuta disabilità al 100% usufruiranno di una riduzione del 20 per cento.

“Abbiamo voluto operare questa semplificazione per consentire al cittadino di fruire in modo più immediato di queste agevolazioni – afferma Mellina – . Sarà sufficiente presentare il modello da noi predisposto, corredandolo della documentazione prevista nel caso specifico e a quel punto la riduzione sarà automatica. Chiaramente la documentazione va rinnovata e ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno”.

Ecco il modello da compilare: