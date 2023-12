San Filippo del Mela, incendio in uno scantinato. A fuoco un’auto e due scooter

San Filippo del Mela, incendio in uno scantinato. A fuoco un’auto e due scooter

SAN FILIPPO DEL MELA. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte, alle 2,30, nel comune di San Filippo del Mela in via Alighieri, per un incendio sviluppatosi all’interno di uno scantinato.

La squadra, proveniente dal distaccamento di Milazzo è intervenuta riuscendo a domare le fiamme e bonificare l’area coinvolta. Le fiamme hanno distrutto un’autovettura, due scooter, suppellettili e legname. Una seconda autovettura è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

L’intervento si è concluso alle prime luci dell’alba, con la messa in sicurezza. Non ancora accertate le cause del rogo. Indagano i Carabinieri arrivati sul posto durante l’incendio.