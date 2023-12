Ad aprire il concerto di Anna Tatangelo a capodanno sarà il quindicenne Davide Patti. Il giovane milazzese si esibirà sul palco di piazza della Repubblica dalle 23.15 fino a poco prima di festeggiare il nuovo anno.

Davide Patti ha partecipato a concorsi e Festival in Italia e all’estero sempre con successo. Tra le tante cose ha vinto “Sanremo Junior 2021 “, si è esibito su Rai 2, in tre puntate, in un format condotto da Garrison, ex professore di Amici di Maria De Filippi ed è stato corista su Rai 1 per ARISA nel concerto di Natale.

NHa cominciato a cantare e suonare la chitarra all’età di sette anni e adesso frequenta il secondo anno accademicoal conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro. Suona anche il pianoforte.

In Svizzera è stato scento come solista per il Concerto “La Forza della Musica Italiana all’Estero” accompagnato e diretto dall’orchestra del maestro Enzo Campagnoli.

Al termine del concerto di Anna Tatangelofino alle si esibiranno i Dj Marco Sergente, Ivan La Rosa e Steno P. Presenta Giovavvi Remigare