Nella tradizionale conferenza stampa prenatalizia in cui si fa un bilancio dell’anno che sta per chiudersi, il sindaco Pippo Midili ha annunciato altre due importanti opere che saranno avviate nei prossimi giorni.

La prima riguarda il collegamento stradale tra via Ciantro e piazza Marconi, con una strada a doppio senso di marcia al fine di snellire il traffico nella via San Paolino e in via Migliavacca. Coloro che giungeranno dallo svincolo di Ciantro, o da via dei Giardini, potranno imboccare direttamente la nuova arteria evitando di giungere sino all’ex passaggio a livello. «Una strada della quale si parlava da tempo – ha detto il primo cittadino – ma è stata questa amministrazione ad affidare i lavori».

La seconda opera riguarda la realizzazione di piazza San Giovanni con annesso spazio inclusivo (il quarto realizzato in città) grazie a finanziamenti messi a disposizione dal fondo sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali per l’importo di 53 mila euro. «Verranno create aree di gioco per bambini con giochi che rispettano tutti gli standard di sicurezza, in modo che siano sicuri ed inclusivi per tutti i bambini, valorizzandone, altresì, l’integrazione sociale».

Quindi un passaggio ai tanti cantieri avviati e ai risultati conseguiti nel corso dell’anno, sia nell’ambito della rigenerazione urbana e dell’abbattimento delle barriere architettoniche (rifacimento di diversi marciapiedi nel centro e nella periferia), che nel settore dell’ambiente con la raccolta differenziata al 70 per cento e l’apertura del Centro comunale di raccolta che sicuramente rappresenterà un valore aggiunto. «Abbiamo lavorato molto sul fronte della cultura e delle manifestazioni di richiamo, promuovendo dopo l’esaltante stagione estiva, un cartellone invernale.

Nel settore delle opere pubbliche abbiamo strade che non si rifacevano da anni, con i disagi che purtroppo sono naturali. Contiamo di chiudere nel nuovo anno i cantieri di piazza Marconi, di villa Nastasi e anche dell’ex asilo Calcagno che diventerà Museo delle tradizioni marinare. Vi sono state dei problemi con la ditta appaltatrice, ma gli uffici stanno definendo quanto necessario per risolvere il contratto e affidare, già a gennaio, l’incarico alla seconda classificata. Perché il nostro obiettivo è quello di realizzare ciò che programmiamo. Interventi attuati, questo voglio sottolinearlo, con finanziamenti provenienti dall’esterno senza intaccare il bilancio comunale la cui approvazione anticipata non è un primato per l’Amministrazione ma un successo per la collettività.