Ad emozionare più di tutto è stato l’intervento di Gianluca Cento, figlio di Loredana Bucceri. Gianluca ha voluto ricordare l’amore che la mamma aveva per il suo lavoro, per la città di Milazzo e per l’Area Marina Protetta. Lavoro portato avanti sempre con il sorriso. «La mamma amava, i bambini, la natura, e con il suo dolce sorriso sappiamo che oggi sarebbe felice di questo momento, così come lo siamo noi». Ed ha approfittato della giornata per lanciare un appello. «Donate per aiutare tutti i malati onco-ematologici». Accanto a Gianlucal e sorelle Alessandra e Claudia e Giovanni, il marito di Loredana. Insieme hanno scoperto la targa. Al taglio del nastro sono stati affiancati da Giuseppina Lo Presti e Peppe Maimone che hanno condiviso con Loredana l’esperienza lavorativa in Area Marina Protetta.

È stata inaugurata, nell’area delle ex Casermette dal Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la Stanza del Mare “Lab di Lory” intitolata a Loredana Bucceri, dipendente comunale prematuramente scomparsa, che è stato responsabile del progetto. All’ingresso la foto di Loredana con scritto “la tua gentilezza e il tuo sorriso sempre nei nostri ricordi“

IL PROGETTO. Così adesso nel “Lab di Lory” sarà possibile vivere l’emozione dell’immersione virtuale nelle acque di Capo Milazzo e delle Isole Eolie. Un progetto nato nel 2020 di una stanza del mare che consentisse a tutti, disabili e bambini, di poter ammirare le bellezze dei fondali della AMP attraverso la realtà virtuale. All’interno è infatti presente una apparecchiatura che consente a piccoli gruppi di persone di provare per 5 minuti una esperienza immersiva esplorando i fondali e i siti terrestri di interesse naturalistico. L’iniziativa è rientrata nel progetto Interreg Italia-Malta CORALLO promosso da ARPA Sicilia, le Università di Palermo e Malta, l’area marina protetta del Plemmirio e il Corissia finalizzata proprio alla divulgazione e alla sensibilizzazione ambientale nei territori siciliani.

Familiari, colleghi, ex amministratori ed amici hanno voluto partecipare ad un appuntamento importante per l’Amp. Il presidente Giovanni Mangano ha sottolineato che questo progetto è stato avviato quando Loredana Bucceri lavorava anche in Area Marina Protetta ed era entusiasta di realizzare un luogo per bambini e diversamente abili, è anche merito suo se oggi abbiamo realizzato questo spazio. Il sindaco Pippo Midili si è soffermato sull’importanza dell’Area Marina Protetta per la Città di Milazzo ricordando Loredana quale dipendente del Comune di Milazzo.

GUARDA IL VIDEO: