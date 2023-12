Milazzo, al via i lavori per la prima area comunale per cani. Verrà inaugurato anche un rifugio e il gattile

«Una città che rispetta i suoi cittadini lo fa anche rispettando gli animali». Il sindaco Pippo Midili, durante la conferenza stampa di auguri con i giornalisti, ha presentato i nuovi progetti per il 2024 e tra questi proprio quelli rivolti agli amici a quattro zampe. Dai cani ai gatti.

AREA SGAMBETTAMENTO CANI. Sono partiti proprio ieri i lavori per la realizzazione della prima area per lo sgambettamento dei cani. L’area individuata dall’amministrazione comunale è quella dietro la chiesa del Sacro Cuore e sarà gestita dai volontari della parrocchia, secondo un accordo stipulato tra il Comune e la chiesa guidata da padre Dario Mostaccio. L’area è stata scelta anche perchè è adiacente al parcheggio auto per cui sarà facile parcheggiare e poter lasciare all’interno dell’area liberi i cani.

Ma non sarà l’unica novità che riguardera gli animali nel 2024.

IL RIFUGIO. Con il nuovo anno cominceranno i lavori per rendere fruibile l’ex mattatoio comunale di Botteghelle, una struttura nuova mai utilizzata che si trasformerà in rifugio per i cani. Con una parte destinata a gattile.

Qụesto permetterà una migliore assistenza per i cani randagi, consentirà di gestire eventuali inter-

venti veterinari per poi dare una seconda vita al cane, con una adozione. Una soluzione diversa da quella del canile. Nel rifugio il cane, una volta recuperato dalla strada, può anche restare dentro la struttura senza bisogno di essere adottato.

IL GATTILE. Per i gatti, sarà attivato il gattile, che eviterà il proliferare di colonie cittadine.