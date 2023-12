E’ successo ieri sera a Bologna. Il milazzese Marco Amoroso si stava esibendo a piazza maggiore e la sua musica ha attirato l’attenzione di Gianni Morandi che passeggiava per le vie del centro.

Il cantante emiliano si è subito avvicinato e ha chiesto di cantare qualcosa insieme. Così hanno intonato insieme “Centro di Gravità Permanente” con Marco che suonava la chitarra.

MARCO AMOROSO, 30 anni, ormai da tempo vive a Bologna e fa anche il busker, il musicista itinerante. È un cantautore laureato in chitarra jazz al conservatorio di Messina. Ha pubblicato anche il

Suo primo inedito su Spotify dal titolo “Vent’anni”. A Milazzo ha suonato in giro per i locali sia come solista che con diverse band.

E’ conosciuto anche per aver fatto parte del progetto Broken Communications come cantautore. Una delle sue ultime esibizioni a Milazzo è stata a Villa Vaccarino quando nel 2019 è stato protagonista di un concerto.