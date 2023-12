Il progetto di Natale che ha impegnato le nonne nel cucire gli angioletti del sorriso, è stato condiviso e sostenuto nuovamente dall’Istituto Comprensivo San Filippo del Mela con una nuova raccolta solidale che ha costituito un’occasione speciale per anziani e bambini di cucire nuove relazioni, attraverso lo scambio reciproco del dono del sorriso. I bambini hanno portato la loro gioia agli anziani, che hanno ricambiato il regalo raccontando loro poesie e filastrocche di Natale in dialetto.

Lo scorso giugno, l’ istituto comprensivo San Filippo del Mela, aveva già aderito al progetto della sartoria, permettendo di sostenere l’attività di volontariato dell’associazione ABC Amici dei bimbi in corsia di Messina.

La Sartoria del Sorriso ideata come attività occupazionale all’Interno della Casa di riposo S. Paolo, è diventata, grazie all’impegno e alla dedizione delle anziane, un vero e proprio progetto solidale.

