LA CURIOSITÀ. Approvazione di bilancio al Comune di Milazzo movimentata. Consiglio comunale sospeso due volte. Durante la discussione e prima di entrare nella fase operativa il consigliere di minoranza Lorenzo Italiano a quanto pare ha accusato il sindaco Pippo Midili di aver falsificato il bilancio.

Un’accusa che ha fatto andare su tutte le furie il primo cittadino che ha interrotto i lavori perché avrebbe voluto l’intervento della Guardia di Finanza.

Per i toni troppo alti e l’agitazione in aula consiliare, è stato necessario anche l’intervento della Polizia Locale. Adesso la situazione pare rientrata e il sindaco Midili si prepara per la diretta delle 19.30.

La seduta urgente del consiglio comunale è stata convocata dal presidente Alessandro Oliva per l’approvazione del Bilancio finanziario 2024/26, tre variazioni di bilancio relative all’esercizio 23/25 e sei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive relative al biennio 2022-23 pr un totale di circa 45 mila euro.