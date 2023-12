Svincolati Milazzo 97 – Barcellona Basket 93 Parziali: 32-21, 51-42, 62-73. Milazzo trionfa nel derby con Barcellona in un Pala Milone gremito che ha spinto alla vittoria la compagine milazzese. Avvio di gara equilibrato, 12-12 a metà della prima frazione. I padroni di casa provano ad allungare, Guerra spinge i suoi sul +5 , Barcellona replica ma i biancoblù con Manfrè che realizza due liberi torna sul+5 (20-15).

Il trio Odigie-Manfrè-Salvatico determina il massimo vantaggio della Svincolati 27-17 a meno di un minuto dal primo riposo. L’inerzia del match è tutta dalla parte mamertina, i ragazzi di coach Biondo accusano il colpo e Bolletta ne approfitta aumentando il gap +11 alla prima sirena. Il secondo periodo si apre con la tripla di Caroè pronta la risposta di Karavdic. Fernandez si accende e Barcellona torna in scia, Lalic colpisce da oltre l’arco per il -4 (36-32). La Svincolati torna a spingere con Barcellona che sembra soffrire il nuovo cambio di marcia dei mamertini.

Due bombe di Manfrè ed i ragazzi di Coach Trimboli vanno sul +10, 42-32. Il festival delle triple accende entrambe le tifoserie, Fernandez da una parte e Karavdic e Manfrè dall’altra regalano entusiasmo. Ma al riposo lungo è il quintetto di casa ad allungare 51-42. Il terzo quarto si apre con i giallorossi che si accendono, Indelicato e Tartamella in evidenza e Barcellona piazza un parziale di 12-0 ed è vantaggio 51-54. La Svincolati sembra staccare la spina subendo gli avversari, Tartamella da tre lancia i suoi sul +10 56-66. Il terzo periodo si chiude sul +11 ospite Ultimi dieci minuti con la Svincolati Milazzo che ritrova la giusta intensità, il pubblico locale da una grossa mano ed il Pala Milone diventa una bolgia.

I ragazzi del Presidente Giambo’ riducono prima lo svantaggio ed operano poi il sorpasso. Manfrè, 27 pt finali per lui, sale in cattedra ben coadiuvato dai compagni ma è la tripla di Salvatico a porre la parola fine alla sfida a meno di trenta secondi dalla fine. I tiri liberi di Bolletta in chiusura confermano il successo della Svincolati, punteggio finale 97-93.

Svincolati Milazzo: Salvatico 11, Barbera, Battaglia 8, Odigie 11, Guerra 11, Bolletta 11, Karavdic 17, Sindoni 1, Traorè ne, Scredi, Manfrè 27. All. Trimboli. Barcellona Basket: Urosevic ne, Tartamella 19, Fernandez Peña 10, Indelicato 15, Drigo 18, Lalic 17, Acosta 3, Marangon 5, Gojkovic, Caroè 6, Cerruti, Sahin ne. All. Biondo. Arbitri: De Giorgio e Puglisi.

