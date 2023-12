ULTIMA ORA. Lucia Scolaro, assessore ai Beni Culturali e Istruzione del Comune di Milazzo si è dimessa. Oggi, la notizia che da giorni girava nelle stanze del palazzo comunale, è stata ufficializzata con la consegna della lettera di dimissioni al primo cittadino.

Ecco la lettera:

Sono costretta a formalizzare le mie dimissioni dall’importante incarico di Assessore ai BB.CC. e Istruzione del Comune di Milazzo, assunto lo scorso febbraio. La decisione deriva da ponderate riflessioni personali, legate principalmente al crescente impegno quale Dirigente dell’IISS Galileo Galilei di Ostiglia, in prov. di Mantova, e da sopraggiunti nuovi e importanti incarichi di responsabilità connessi al mio ruolo. Desidera essere, inoltre, un contributo a quella che è l’evoluzione della compagine politica, che si sostanzia, a volte, anche di “necessarie staffette”.

È stato un onore collaborare al progresso culturale della Nostra Comunità e ringrazio sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuta in questo percorso. Desidero esprimerTi la mia gratitudine, rinnovando stima e appoggio. Spero di aver ricambiato la Tua fiducia con l’impegno massimo, che ho cercato di non far mai mancare, lavorando, nel silenzio del dovere, solo per il bene e nell’interesse della mia Città. Anche per questo, mi sono chiaramente assicurata di non lasciare nulla in sospeso, sovrintendendo tutte le iniziative del periodo natalizio che ci accingiamo a vivere. Ringrazio tutti i colleghi di Giunta, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, la Segretaria Generale, i Dirigenti e l’Ufficio Stampa del Comune. Un doveroso grazie a tutto il personale degli uffici BB.CC. e Istruzione e, più in generale, a tutti coloro che, a vario titolo, sono stati coinvolti nell’ambito delle tante e importanti attività culturali realizzate.

Grazie per l’opportunità e il sostegno offerti nel corso di questo periodo. Ringrazio i Dirigenti scolastici, il personale di Palazzo D’Amico, del Castello e del Trifiletti, il Consiglio di Biblioteca, l’AMP, il Mu.MA. Grazie a tutto il mondo dell’Associazionismo, alla Proloco, agli artisti e artigiani della prima edizione “MilazzoArt”, alle librerie e alle parrocchie.

Grazie alla mia famiglia e agli amici cari e sinceri. Sono stati mesi molto impegnativi, ma anche di importante crescita umana. Ho conosciuto tantissime persone, con le quali ho stabilito rapporti di reciproco rispetto e di grande collaborazione. Nella vita, ne sono certa, nessuna esperienza è priva di significato e tutto contribuisce ad arricchire la nostra saggezza e a renderci migliori. Questo vale ancor più per una come me, donna di scuola prestata alla politica.

Resto a disposizione per garantire una transizione fluida e collaborativa e porgo gli auguri di buon lavoro a chi prenderà il mio posto. Ringrazio nuovamente per la fiducia accordatami