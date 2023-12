Al Majorana niente più code agli incontri scuola-famiglia. Arriva “vAr” l’applicazione web che consente di ottimizzare i tempi di attesa durante i colloqui con i docenti. Si chiama vAr ed è stata progettata e realizzata dallo studente Domenico Nunzio Pio Merlino coadiuvato del team di docenti dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni e con il supporto dei docenti Emilio Arlotta, Giuseppe Bucca, Irma Saraò e Annalisa Spoto. L’innovativa soluzione consente, senza installare nulla, una gestione più veloce e agevole dei flussi dei genitori riuscendo a monitorare in tempo reale i minuti di attesa previsti per incontrare i docenti. Entrando in istituto il genitore potrà scansionare un codice QR che permette di visualizzare una pagina web contenente l’elenco completo delle classi; dopo aver selezionato la classe desiderata apparirà la lista completa dei docenti con le rispettive aule di ricevimento e il tempo di attesa previsto per ogni singolo colloquio. ll cosiddetto “Front-End”, spiega lo studente Domenico, è stato realizzato utilizzando uno dei più diffusi linguaggi di marcatura HTML5, il linguaggio di programmazione JavaScript e il linguaggio di formattazione CSS3. Il “Back-End” è stato programmato con l’ausilio di Node.js, un ambiente runtime JavaScript multipiattaforma e open source. “Un ulteriore passo al servizio del mondo dell’istruzione e della scuola” afferma il Dirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, convinto sostenitore e fautore della notevole valenza delle strumentalità informatiche. “L’uso delle nuove tecnologie e dell’IA – continua il DS – esplica la sua funzionalità non solo nelle aule scolastiche, ma anche nell’amministrazione nelle aree comuni della scuola. Il Majorana, già istituto a vocazione tecnologica, pertanto nel condividere buone pratiche ed esperienze che migliorano i processi di apprendimento e i progressi degli studenti, sostanzialmente promuove forme e canali di comunicazione immediate, efficienti e semplici che, oltre a migliorare le possibilità di diffusione e accesso ai contenuti educativi, garantisce nei momenti istituzionali di relazione con le famiglie, qualità, affidabilità ed efficienza”.

