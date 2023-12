In uscita il nuovo libro umoristico di Luciano Catania edito da Multiverso Edizioni. Stereotipi che vanno a pezzi, ironia, humor freddo e stile diretto. In “Gente di un altro ERO: racconti bizzarri di una smarrita umanità” c’è la realtà di diversi personaggi, fatta di ossessioni e di debolezze, raccontata con divertita simpatia.

Luciano Catania a Milazzo

Il nuovo libro è la raccolta di nove racconti i cui protagonisti sono persone comuni con le loro piccole storie da raccontare: il moderato che tenta la scalata politica, il tirchio innamorato, l’ignorante tuttologo, il razzista ed omofobo con molti amici neri e gay, lo sfigato, il distratto cronico, l’irreprensibile burocrate che per amore potrebbe deviare dalla giusta strada, la sessantenne seducente, il pigro.

《Come dicono i nativi americani non bisogna giudicare il proprio vicino finché non si è camminato per due lune nelle sue scarpe” – afferma l’autore – ma personaggi di questo libro hanno sicuramente elementi di stranezza o di grettezza, e li ho disegnati con animo benevolo e tollerante. Si tratta di uomini e donne che potrebbero, in qualche modo e per qualche ragione, somigliare a qualcuno che conosciamo o, forse, anche a noi stessi》.

Della raccolta fanno parte i racconti “Ero un moderato” che ha vinto il primo premio al concorso letterario “Dacia Maraini” ed. 2023 di Calascibetta (En), organizzato dalla Fidapa, ed “Ero una pessima persona” che si è classificato al primo posto al concorso “Premio Piemonte Letteratura” ed 2023 di Torino, organizzato da Centro Studi Cultura e Società. Luciano Catania è nato a Mistretta, cinquantanove anni fa, è giornalista pubblicista, segretario generale del Comune di Enna ed attualmente presidente dell’organismo straordinario di liquidazione di Taormina.