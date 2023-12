Peppino Cocuzza/Basket Milazzo – Sport Club Gravina: 79 – 68. Parziali: 24 – 16; 14 – 19; 20 – 12; 21 – 21. L’eccezionale dimostrazione di forza della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo si è manifestata nel trionfo su Gravina, nonostante le notevoli assenze, nel rientro dalle vacanze. Il PalaCocuzza ha assistito a un derby avvincente e crucialmente vinto. Coach Romeo, alle prese con rotazioni ridimensionate a causa degli infortuni, ha schierato Conidi e De Gaetano all’inizio, affiancati da Vukobrat, Samardzic e il pivot Collier-Brooms. Inizialmente, l’equilibrio ha caratterizzato i primi minuti, entrambe le squadre tirando con precisione e stringendo le maglie in difesa. Successivamente, i padroni di casa, guidati da un Conidi in stato di grazia, hanno guadagnato un leggero vantaggio, chiudendo il primo quarto sul 24-16.

Nel secondo periodo, la squadra di casa ha ampliato il divario, con Conidi e il duo Vukobrat-Samardzic che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. Nonostante gli sforzi di Gravina, che ha speso numerosi falli, l’intervallo è stato chiuso con il punteggio di 38-35 a favore della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo. Al ritorno dagli spogliatoi, gli ospiti hanno cercato di rientrare, ma i padroni di casa hanno mantenuto il controllo. De Gaetano ha giocato un ruolo chiave con giocate fondamentali sia in attacco che in difesa, mentre Conidi ha realizzato un incredibile punteggio di 34 punti. Alla fine del terzo quarto, i locali hanno imposto il ritmo con un punteggio di 58-47.

Nel quarto periodo, Gravina ha cercato un recupero, ma la determinazione degli atleti catanesi ha spesso generato nervosismo. Nonostante Gravina si avvicinasse, i ragazzi di coach Romeo hanno gestito il vantaggio di +13, chiudendo le maglie in difesa. Collier-Brooms ha segnato 4 punti consecutivi, mentre la squadra ha regalato spettacolo con azioni corali. La sirena finale ha sancito il trionfo per 79-68, una vittoria fondamentale nonostante le assenze cruciali. Il 2023 si conclude positivamente per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, ora pronta per una meritata pausa natalizia. Nel 2024, il ritorno sarà marcato dal derby contro l’Academy Svincolati il 6 gennaio al PalaMilone, alle 19:00. Un’emozionante inizio dell’anno nuovo attende i fan di basket.