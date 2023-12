I neo Marescialli saranno ora chiamati alla frequenza del terzo anni di studi, un Corso di qualificazione operativa che li arricchirà di sempre maggiori competenze professionali e che si concluderà con il conseguimento del titolo accademico in forza della convenzione stipulata con l’Università degli studi di l’Aquila.

All’evento ha presenziato il Gen.CA. Bruno Buratti, Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, nonché numerose autorità locali religiose, civili e militari. La cerimonia militare è stata caratterizzata da diversi significativi momenti che l’hanno arricchita di contenuti: la reciproca apposizione del grado tra gli allievi quale segno di appartenenza ad un unico Corso, la consegna della “stecca” da parte del Corso anziano ai colleghi del primo anno di Corso e soprattutto il gemellaggio con i frequentatori del 61° Corso “CORFU’”, che con la simbolica consegna della sciabola all’allievo anagraficamente piu’ giovane, hanno passato il testimone.

