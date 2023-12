La motonave “Lider Prestij” lascia il porto di Milazzo. Appartenuta precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale, l’imbarcazione lo scorso 26 novembre si è arenata sulla costa di Rometta Marea, nei pressi di Milazzo a causa del maltempo.

Era in trasferimento da Napoli alla Turchia ma la furia delle onde ha strappato il cavo che permetteva l’aggancio al rimorchiatore Tedy.

La nave verrà trainata fino in Turchia da un rimorchiatore ingaggiato dall’armatore turco. L’orario scelto per la partenza (dopo le 10 di oggi) è stato individuato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per evitare arrivi e partenze di aliscafi e navi per le Eolie.

Il rimorchiatore ingaggiato dall’armatore turco

Era nel porto di Milazzo dal 27 novembre in attesa di essere trasferita.