《Il derby è sempre una gara affascinante – dice il presidente della Svincolati Riccardo Giambò – e contiamo nel sostegno degli appassionati e sportivi di Milazzo affinché possano riempire il Palazzetto e supportare i nostri ragazzi. Una gara del genere merita il pubblico delle grandi occasioni e desidero porgere già il benvenuto ai sostenitori di Barcellona che saranno al seguito della propria squadra. Sono certo che sarà una gara molto sentita sia in campo che sugli spalti ma di certo il tutto si svolgerà all’insegna della massima correttezza e sportività. Lo spettacolo e lo sport saranno i veri vincitori di questa gara》

La Svincolati Milazzo chiama a raccolta i propri sostenitori in vista del derby serale di Serie B Interregionale in programma domani mercoledì 20 dicembre e che vedrà i mamertini ospitare il Barcellona Basket.

Basket/Serie B, la Svincolati Milazzo chiama a raccolta oggi i tifosi in vista del Derby

Basket/Serie B, la Svincolati Milazzo chiama a raccolta oggi i tifosi in vista del Derby

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.