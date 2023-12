Incidente di fronte la Raffineria di Milazzo. In via Madonna del Boschetto all’intersenzione con via LIpari. A scontrarsi con uno scooter guidato da un ragazzo (del 2006) è stata una Mercedes bianca che stava uscendo dallo stabilimento milazzese. L’impatto è stato talmente forte da sbalzare il giovane guidatore violentemente sull’asfalto.

Ancora da accertare le cause dello scontro.

Sul posto la Polizia Locale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo ferito all’ospedale Fogliani di Milazzo entrato al pronto soccorso in codice rosso per politrauma. Ha una ferita lacero contusa al mento, sospetta frattura del polso destro, trauma ad un ginocchio e un lieve trauma cranico.

Il signore che guidava la Mercedes non ha riportato nessuna ferita.

Il traffico è al momento rallentato.