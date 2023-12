Solo per questa sera l’organizzatore Claudio Prestopino, con il suo staff, ha ritenuto opportuno, in accordo con l’Amministrazione comunale, di annullare la serata dello “Street Food – Sicily On tour” Christmas Edition a Milazzo. L’appuntamento era previsto oggi dalle 19 a mezzanotte (orario standard di tutte le sere), in Piazza Caio Duilio.

Già apportate lemodifiche al calendario dei Cooking Show, per cui nel prossimo weekend ci saranno le valenti squadre di ristorazione e cocktail bar che erano state pianificate per ieri ed oggi e andranno a raddoppiare l’offerta di performance serale stabilita già per sabato 16 e domenica 17.

Le modalità si svilupperanno con un’anticipazione del primo Cooking Show alle 19.15 rispetto al previsto e per ogni sera futura si esibiranno due team diversi: sabato 16 alle ore 19.15 aprire la scena spetterà al ristorante e cocktail bar “Localino Luxury Milazzo” con il suo chef Antonino Salmeri e bartender Samuele Stagno e la proposta del Risotto seppia – gambero – salmone più un cocktail abbinato (presente anche uno di proprietari Angelo De Pasquale), si consegnerà il testimone alle 20 alla pastry chef Roberta Caruso e al dessert “Sikelia”, forte del successo nella trasmissione di Real Time “Bake off Italia 2023”, accompagnata dal ristorante e cocktail bar “Vermouth & Vinili” e dal drink scelto apposta per lei (Negroni Mediterraneo) dai titolari Francesco Lanza e Salvatore Puliafito

Per domenica 17 dicembre un doppio evento di carattere con due tipi di cucina molto personalizzati: nella prima fascia oraria il ristorante e lounge bar “Lia Ci Si?” di Barcellona Pozzo di Gotto con lo chef Salvatore Belmonte e il bartender Sandro Vento (nonché titolare insieme ad Annamaria Imondi) e le proposte di Ravioli alla ricotta e pistacchio con crema allo zafferano e guanciale dei Nebrodi e il drink “Ti va 2.0!”; subito dopo, ore 20 circa, sempre domenica, l’”Osteria Adagio Adagio” di Silvia Resta nel comune di Milazzo, con lo chef Salvuccio Salmeri e la “Torretta di Lampuga”. La partecipazione del sindaco di Milazzo Pippo Midili resta confermata almeno in un Cooking Show d’apertura del sabato annunciando una sorpresa nel momento rivolto alla pasticceria. Ad illustrare le origini dei locali, le carriere degli ospiti e le loro preparazioni all’interno dei Cooking Show sarà la giornalista Marcella Ruggeri. Tutto ciò che viene realizzato può ovviamente essere assaporato dal pubblico. Sezna dimenticare le prelibatezze che troverete nei venti stand a cominciare dal “Pane cunzato” ai “Churros”, dalle “Arepas venezuelane con carne mechada” al “Coppo coi totani” al “Chocokebab”, dal “Pidone messinese” all’”Angusbab” e al “Pulled pork“. Birra artigianale dello stabilimento di Sinagra Epica.

Ecco la tabella di marcia degli angoli musicali: sabato 16 dicembre il gruppo “Stile Italiano” e domenica 17 dicembre prima “Denny Napoli – Denny il Show” e poi il sound di “Vintage Motor band” con frontman Ivano Girolamo. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre, lo “Street Food – Sicily on Tour” fornisce la possibilità di effettuare foto – ricordo, con tanto di stampa sul momento, nel totem dei promotori della rassegna.