Verrà inaugurata sabato 16 dicembre la nuova sede dell’associazione Italia Nostra sezione di Milazzo, presieduta da Guglielmo Maneri. Il taglio del nastro è previsto, alle 18, in via Perdichizzi, 32 (la “Sena”).

Guglielmo Maneri, presidente di Italia Nostra Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)

La storica associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale a MIlazzo è stata fondata il 22 settembre 1989, da Luigi Billé, Ernesto Buzzanca, Pasquale D’Amico, Girolamo Bambara, Bartolo Cannistrà, Cono Terranova.

Negli anni sono tantissime le iniziative che ha portato avanti, dal referendum popolare contro l’uso del carbone nella Centrale Enel alla costituzione del comitato per la Riserva Naturale di Capo Milazzo. Ma anche il vincolo conservativo su tutta la Baronia, il triplice vincolo architettonico archeologico etno-antropologico sull’ex Montecatini, il progetto «I Giardini di Federico», l’apertura al pubblico del mosaico ellenistico-romano. Senza dimenticare di occuparsi argomenti di tematiche ambientali come “l’ambiente e la salute pubblica nell’area Milazzo-Valle” e l’organizzazione della m ostra sui fondali di Capo Milazzo mettendo in evidenza nell’ambito di un convegno l’impegno per l’Area Marina Protetta.

Mostra al Castello sull’Area Marina Protetta Capo MIlazzo

Di recente ha organizzato concorsi fotografici per le scuole con vittorie in campo nazionale e sempre nelle scuole ha portato la storia della Casematte. Con un progetto di valorizzazione e recupero e la pubblicazione del libro “Milazzo 1943, casematte, campi volo e cronache dal fronte“. Tra le ultimissime proposte la richiesta di recupero del Palischermo S.Tommaso e il progetto di restyling, presentato insieme a Storia Patria, della Scalinata di San Francesco.