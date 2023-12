Randstad Italia, agenzia per il lavoro, organizza con il patrocinio del Comune di Milazzo un “Recruiting Day”. Una giornata ideata come occasione di incontro in una location suggestiva e coinvolgente come quella del Castello di Milazzo.

L’appuntamento è martedì 19 dicembre, a partire dalle 9.30, all’interno della Sala Monastero dei Benedettini.

L’evento è stato ideato con l’obiettivo di creare connessioni e legami tra i cittadini e le realtà aziendali presenti sul nostro territorio, di informare e divulgare sull’attuale situazione del mercato regionale e fare in modo che i talenti conoscano le possibili offerte lavorative e le posizioni più ricercate. L’attività negli anni è stata svolta nei diversi istituti scolastici, presentandosi come occasione di orientamento per i giovani del territorio e come momento ideale per fare networking.

La perdita di talenti nostrani ha spinto Randstad a creare delle giornate interamente dedicate ai candidati al fine di instaurare un dialogo e un confronto aperto con esperti del mondo del lavoro.