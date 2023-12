Premiato nell’ambito del Ciak Scuola Film Fest, sezione “Cips – Cinema e immagini per la Scuola”, il “corto” Visioni CAPOvolte. A salire sul palco del teatro Vittorio Emanuele di Messina, dove si è svolta la premiazione, sono stati gli alunni delle classi della secondaria Zirilli 3^ A e 3^ B del Comprensivo Terzo di Milazzo guidato dal dirigente Alessandro Greco e dei loro compagni dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta diretto dalla professoressa Barbara Oteri

Le scuole sono state premiate per la cinematografia scolastica.

Obiettivo del progetto, che ha coinvolto cinquanta scuole della provincia è la promozione del linguaggio cinematografico e audiovisivo quale strumento di formazione, di coesione e integrazione sociale, oltre che come disciplina da introdurre all’interno dei percorsi curriculari.

L’edizione 2023 vedrà alternarsi la partecipazione di ospiti prestigiosi quali Sergio Del Prete, direttore di Anica Academy, Ivan Scinardo, direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, gli attori Ilenia D’Avenia e Nicola Calì, il dirigente generale della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino, i registi Francesco Cinquemani, Emanuela Mulè e Giuseppe Moschella, Fabio Schifilliti, Alfredo Lo Piero e Antonello Piccione, il fumettista Lelio Bonaccorso.

Durante la manifestazione si è svolta la anche la premiazione del concorso Ciak Scuola Experience, per gli studenti di scuola superiore che si sono distinti in sei sezioni per la realizzazione di spot sul tema dell’identità, della cultura e delle tradizioni, video di promozione turistica del territorio di appartenenza, booktrailers e adattamenti musicali.

Grande soddisfazione per gli studenti di Milazzo e Torregrotta che hanno ricevuto un importante attestato per un grande lavoro di squadra alla scoperta del territorio, del linguaggio filmico e del loro talento.

GUARDA IL CORTOMETRAGGIO