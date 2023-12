Pluripremiato al “Ciak Scuola Film Fest” l’Istituto “Guttuso” di Milazzo, diretto da Delfina Guidaldi. L’istituto milazzese ha conquistato il migliore booktrailer, migliore backstage, il primo posto assoluto. I riconoscimenti sono arrivati per due progetti presentati da Maria Grazia Pagano, docente di fotografia e di cinematografia: “Il tono della relazione” (booktrailer), e “Stop alla violenza” (videospot), ambedue incentrati sulla violenza di genere.

La premiazione del Concorso nazionale per la cinematografia scolastica “Ciak Scuola Film Fest”, XIII edizione, si è svolta al Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina. Si tratta di un’ iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema a Scuola promosso dal MIM e dal Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo.

Il Liceo Artistico di Milazzo ha partecipato a molte edizioni del concorso, centrando più volte l’obiettivo della vittoria per video a sfondo sociale realizzati con analisi ed approfondimenti e con un linguaggio che si è distinto, negli anni, per livello e qualità. Entusiasmo, talento e creatività dei giovani emergono e stimolano la riflessione su temi che non bisogna stancarsi di attenzionare. Lo hanno sottolineato, intervistate, le docenti del Guttuso, ricordando come la violenza sulle donne sia un fatto reale e sempre vicino e minaccioso. Commentando il video proclamato vincitore, hanno evidenziato l’elemento della speranza e la necessità di fondare relazioni sane attraverso i “toni” giusti, il garbo, il rispetto, la tolleranza, l’intesa intellettuale; la studentessa Irene Messina, rappresentante di Istituto, ha parlato dello spirito di squadra della sua scuola e della buona organizzazione dei ruoli dentro una operosa e armonica condivisione, che parte dai laboratori artistici e abbraccia anche le altre discipline.

Le docenti Maria Grazia Pagano e Anna Arizzi hanno accompagnato una rappresentanza di studenti delle classi V A e V D del Liceo Artistico; insieme a loro un gruppo di studenti dell’Ipsceoa, che al termine della premiazione, guidati dai professori Giacomo Previti e Salvatore Cusmà, hanno dato vita ad uno show cooking a tema cinematografico. All’interno del teatro “Vittorio Emanuele” il Guttuso ha fruito di un’area espositiva, il “Ciak Village”, riservata alle scuole, Enti pubblici e privati, operatori del settore, quale punto di incontro e di confronto tra scuole, famiglie, Istituzioni, territorio, giovani.

L’evento di premiazione della mattinata del 12 dicembre è stato condotto da Noemi David, in collaborazione con il presidente Sergio Bonomo; tra gli ospiti l’ex provveditore agli studi Gustavo Ricevuto e l’attore Nicola Calì e Orazio Miloro, presidente dell’Ente Teatro di Messina.