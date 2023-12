Tre serate. Tre grandi eventi che catapultano l’Eolian Milazzo Hotel nel mondo degli spettacoli. Una nuova iniziativa che prende il via proprio nel periodo natalizio con tre “Concerti di Natale”, due jazz e uno in memoria di Pino Daniele.

Il primo è in programma venerdì 15 dicembre e offrirà la possibilità di immergersi nell’atmosfera sofisticata del nuovo ristorante della struttura milazzese. Le altre serate sono in calendario per il 29 dicembre e il 5 gennaio. Sempre di venerdì.

«Questa iniziativa – spiega il direttore Marco Falletta – coinvolge in modo particolare il nostro ristorante. Che come noto è aperto al pubblico. Si tratta di una programmazione studiata grazie anche alla collaborazione di importanti musicisti. Quello che vogliamo è dare un taglio diverso al locale e abbiamo scelto di farlo offrendo ai nostri clienti la possibilità di cenare ascoltando dei veri e propri concerti»

Ogni serata avrà un menù diverso, raffinato e studiato in base alla musica che accompagnerà tutta la durata della cena.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 15 dicembre: Italian Movies in jazz. I più bei brani di film italiani composti da Ennio Morricone, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Nino Rota eseguiti da Michele Catania – arrangiamenti, pianoforte e voce, Roberto Scolaro – sax contralto e sopranoe Andrea Messina – contrabbasso e voce. Un progetto originale presentato in anteprima al Marcello Italian Film Festival ’22 di Birmingham (UK), un viaggio tra i grandi film italiani, dal western al cinema d’autore, da Nuovo Cinema Paradiso al Commissario Montalbano, dai classici di Bud Spencer & Terence Hill ai brani di cantautori inseriti in alcuni dei grandi capolavori del cinema mondiale, con una selezione “Christmas in Jazz” per celebrare l’inizio delle feste.

Venerdi’ 29 dicembre: De Dominici/ Scolaro/Bandiera Trio. Il trio esplora un repertorio che spazia dagli standard classici della tradizione jazzistica americana a canzoni interpretate in chiave funk più moderna, con echi di bossa nova e una forte impronta swing. Una serata elegante accompagnata dal grande repertorio internazionale reinterpretato da un trio d’eccezione: Sandra De Domenici – voce, Roberto Scolaro – sax alto , Aurelio Bandiera – chitarra

Venerdì 5 gennaio: Pino Daniele – I grandi classici e le perle nascoste del Nero a Metà. Celebriamo il grande cantautore e chitarrista napoletano a 7 anni dalla sua scomparsa attraverso le sue canzoni immortali: dal repertorio “blues metropolitano” ai successi pop degli ultimi anni, dai brani legati alla tradizione napoletana alle contaminazioni jazz, passando per brani forse meno noti ma che esprimono al meglio l’anima multiforme dell’artista partenopeo. Una serata speciale con: Michele Catania – arrangiamenti, chitarra, pianoforte, voce, Andrea Messina – contrabbasso, chitarra, voce, Stefano Sgrò – batteria, percussioni con la partecipazione di Roberto Scolaro ai sassofoni.

