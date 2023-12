Il cambio degli stalli bianchi in via Colonnello Magistri continua ad alimentare le polemiche. I gruppi consiliari “Milazzo 2020”, “Città Futura” e “Cambiamente” sono intervenuti in merito alla mozione presentata oggi dal consigliere di minoranza Damiano Maisano sull’ampliamento dei parcheggi nella nota via milazzese mediante trasformazione degli stalli lineari in stalli “a spina di pesce”.

“Prendiamo le distanze da chi difende chi infrange la legge e difendiamo la legalità e quindi anche le attività commerciali. Mai ci saremmo immaginati un consigliere comunale che contesta un raddoppio dei parcheggi regolari e gratuito che favori-scono sia i residenti che le attività commerciali, sponsorizzando invece il ritorno alle doppie file ed alla sosta selvaggia in mezzo alla strada che è l’esatto contrario della legalità”.

Quando infatti il consigliere Maisano afferma che con questo intervento sono sta-ti eliminati dei parcheggi, sbaglia clamorosamente i calcoli visto che con il sistema “spina di pesce”, i 20 posti sino ad ora disponibili sono raddoppiati, diventando 40. Altro che riduzione! A meno che quando parla di “tagli” di parcheggi si riferi-sca ai dodici che si consolidano in quella strada, attraverso la ”doppia fila”, pratica purtroppo che nel tempo si è consolidata nella nostra città ma che, vorrem-mo ricordarlo, rappresenta una infrazione al codice della strada che va punita senza sconti. Ed è davvero paradossale che Maisano accusi l’Amministrazione di voler far chiuderei negozi della zona perché ha tolto questi posti in più, assoluta-mente abusivi! Le attività chiudono perché si raddoppiano i parcheggi, si dà la possibilità di sostare gratuitamente per un quarto d’ora anche nella vicina piazza 25 Aprile, ma non si lascia la “doppia fila”? Assolutamente senza fondamento è poi l’altro rilievo formulato relativo alla mancanza di sicurezza viaria perché la strada si sarebbe ridotta impedendo il passaggio dei bus. Quel tratto di carreggia-ta era originariamente oltre 12 metri, e con questo intervento mantiene ampia-mente le dimensioni previste da una viabilità normale. Certo impedisce la doppia fila. Ma è proprio questo quello che l’Amministrazione vuole e sin dall’insediamento sta portando avanti per ripristinare, non solo nel settore della viabilità, una legalità che era andata perduta a causa di una anarchia comporta-mentale davvero con pochi eguali in altre città. Ci dispiacerebbe che il consigliere Maisano sia rimasto su questa posizione. A leggere la mozione e la difesa dei commercianti sembra proprio di sì”.