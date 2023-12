«I nuovi parcheggi creati a spina di pesce lungo il lato destro della carreggiata della via Colonnello Magistri rappresentano un grave pericolo e causeranno un incontrollabile caos stradale». Dodici ore dopo il completamento della modifica degli stalli bianchi nella centralissima via milazzese interviene con una mozione il consigliere comunale Damiano Maisano e chiede all’amministrazione comunale di intervenire nell’immediato per ripristinare la segnaletica stradale dei parcheggi come in origine.

«I cittadini – scrive nel documento – allarmati mi hanno segnalato questa situazione. Molti anziani e famiglie residenti nella via Colonnello Magistri lamentano da tempo che la strada è sempre affollatissima specie negli orari di ingresso ed uscita delle scuole che insistono in prossimità e nella stessa strada. È risaputo che ci sono molte attività commerciali importantissime per il nostro territorio che sicuramente oggi con questa situazione creatasi rischiano la loro sopravvivenza».

Le preoccupazioni del consigliere di recente transitato nel partito “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca sono anche per quelli con difficoltà motorie che devono avere la possibilità di sostare in sicurezza soprattutto in caso di emergenza.

«La carreggiata – continua – è talmente ristretta che mette a serio rischio il passaggio e la circolazione dei mezzi di soccorso e di altri mezzi pesanti come gli autobus che effettuano il servizio negli istituti》

«Si tratta – conclude – di un argomento che ha massima urgenza. Chiedo al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta di attivarsi nell’immediato attraverso gli uffici competenti al fine di porre in essere tutte le procedure necessarie per ripristinare la segnaletica》