Milazzo, ritorna lo Street Food “Sicily on tour”. Sabato lo show cooking di Roberta Caruso (Bake Off Italia)

Milazzo, ritorna lo Street Food “Sicily on tour”. Sabato lo show cooking di Roberta Caruso (Bake Off Italia)

Ritorna a Milazzo nel periodo natalizio lo Street Food “Sicily on Tour”. L’iniziativa aprirà i battenti giovedì 14 e andrà avanti fino a domenica 1 in piazza Caio Duilio.

Quattro serate caratterizzate non solo da degustazioni dei prodotti tipici del nostro territorio e della regione, ma anche da momenti musicali e di intrattenimento.

VENTI CASETTE. Saranno venti le “casette del gusto” che i visitatori avranno a disposizione per apprezzare le prelibatezze gastronomiche. E tra un piatto e l’altro sarà possibile ascoltare la musica sul palco allestito sempre nella piazza dove si alterneranno chef, bartenders e gruppi musicali.

OSPITE D’ECCEZIONE. Sabato 16 dicembre, l’appuntamento è con Roberta Caruso, nota ai telespettatori del piccolo schermo come concorrente di “Bake Off Italia 2023” edizione 11, partita l’8 settembre e condotta da Benedetta Parodi. Roberta farà assaggiare ai suoi concittadini il suo dolce “Sikelia“.

“E’ un piacere poter osservare la maestria di straordinari imprenditori – ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– che rappresentano questa terra e che scelgono Milazzo attraverso l’organizzazione dello “Street Food–Sicily on Tour’ per diffondere la loro specialità. L’intrattenimento messo in piedi con questa cura, con il rispetto verso le tradizioni e il ruolo importante dell’enogastronomia come ribalta del turismo è da prendere da esempio”.

L’esperto del sindaco, Peppe Abbriano, che ha appoggiato totalmente l’idea sin dagli inizi, ribadisce: 《La nostra collettività ha sempre più bisogno di rassegne come questa che non fa altro che esportare il nostro nome al di là dello Stretto》