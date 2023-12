Svincolati Milazzo – Orlandina Basket 71-75. Parziali 20-21 38-36 56-52 71- 75. La Svincolati Milazzo lotta alla pari con la capolista Orlandina ma cede il passo con un – 4 finale. Si parte ed è Palermo per gli ospiti a realizzare per primo, Bolletta risponde per i locali per il 2-2 dopo un minuto di gioco. L’Orlandina prova a scappare, il duo Moltrasio/Palermo porta gli ospiti sul +3. Manfrè riporta sotto i suoi ma una tripla di Gatti spinge Capo sul +4, 12-16 a 4’04 dalla prima sirena.

Coach Trimboli chiama timeout ed al rientro la Svincolati spinge sull’acceleratore, Salvatico aggancia la parità ed un Odigie in evidenza lancia Milazzo sul +4 ad 1’05 dal termine del primo quarto. I Paladini replicano prontamente e con Favilli e Jasaitis tornano avanti e chiudono sul +1 la prima frazione, 20-21. Il secondo periodo si apre con il sorpasso dei locali ma la capolista ribatte e torna sul +4. Karavdic accorcia, Milazzo rimette la freccia e dopo una tripla di Scredi va sul +1, 28-27. Entrambe le compagini realizzano ed a 3’00 dal riposo lungo si è in perfetta parità, 31-31. Bolletta e Barbera portano la Svincolati sul +4, Capo d’Orlando accorcia ma arriva la bomba di Sindoni per il +5 dei padroni di casa. Nei secondi finali è Palermo a colpire anche da oltre l’arco, giunge così la seconda sirena sul +2 per Milazzo,38-36. In apertura della terza frazione Bolletta sugli scudi porta i suoi sul + 4, Jasaitis non è da meno e con le sue realizzazioni riagguanta la parita’. Guerra sale in cattedra e con 7 punti consecutivi spinge la Svincolati sul +7, 49-42 a 6’20 dalla fine del quarto.

La compagine di Coach Bolignano è però viva e trascinata dal solito Jasaitis e da Gatti recupera e torna nuovamente avanti, +1 a 2’31 dalla penultima sirena. Il trio Sindoni-Karavdic-Odigie si mette in luce ed i mamertini rimettono la freccia e chiudono sul +4 il terzo periodo, 56-52. Ultimi dieci minuti equilibrati in avvio, l’Orlandina va più sul +4 a 6’00 dalla fine. È Jasaitis a prendersi la squadra sulle spalle portando gli ospiti sul +5, 59-64. La tripla di Bolletta riapre i giochi, Milazzo va sul – 2 ed il numeroso pubblico locale presente si accende. Ma Jasaitis è un fattore e ben spalleggiato da Palermo fionda l’Orlandina sul +6, 64-70 a 4’58 dalla sirena. La Svincolati prova a rientrare e nei minuti a seguire, dopo un canestro di Manfrè, va sul – 3 a 2’00 dal termine.

Gli ospiti accelerano e ritoccano il +6 a 42 secondi dalla fine, ma Milazzo lotta ancora ed a due secondi dalla sirena è dietro di due sole lunghezze ma i giochi sono ormai chiusi. Due liberi di Gatti mettono la parola fine al match, 71-75 ed è vittoria per l’Orlandina Basket.

Svincolati Milazzo. Salvatico 2 Barbera 2 Battaglia 2 Odigie 5 Guerra 16 Bolletta 13 Karavdic 7 Sindoni 8 Traore’, Scredi 3 Manfrè 13 All. Trimboli

Orlandina Basket. Moltrasio 8 Agbortabi, Mentonelli 1 Mascherpa 4 Favali 9 Palermo 13 Jasaitis 20 Marini L 9 Marini D ne Collova ne Gatti 11 All. Bolignano

Arbitri : Filesi P. – Filesi M.