Lunedi 11 dicembre 2023, alle 18, nella sede della “Casa del Popolo via XX Settembre n. 63 – è in programma il dibattito pubblico “Il Governo delle destre a Roma, Palermo e Milazzo – bilancio e costruzione dell’alternativa – tra gli argomenti il lavoro, le infrastrutture , salute e scuola“, organizzato dal Pd di Milazzo.

«Anche nella nostra città – spiegano i promotori dell’incontro di Milazzo – è in corso la mobilitazione delle forze democratiche per dar voce a tutti quelli italiani che non condividono le misure adottate da questo governo, proprio nei giorni della legge di bilancio e dell’atterraggio in parlamento di autonomia differenziata e riforma costituzionale del premierato. In un momento storico attraversato da guerre e da una crisi economica che colpisce soprattutto i più deboli è fondamentale ribadire che un’alternativa alle politiche delle destre è possibile e doverosa. Passa attraverso la costruzione di risposte condivise e di un impegno per la pace, capace di coniugare giustizia sociale e climatica. Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è: l’alternativa dei diritti, dell’inclusione, della solidarietà, dell’uguaglianza. Un’alternativa che si costruisce con il salario minimo, rafforzando la sanità e la scuola pubblica, investendo sulle energie rinnovabili e sull’edilizia pubblica: proposte su cui il PD lavora ogni giorno nei territori e nelle istituzioni»

Al dibattito parteciperanno gli onorevoli Stefania Marino, Fabio Porta e il deputato regionale Calogero Leanza.