La Parrocchia di Santo Stefano in collaborazione con il Comune di Milazzo e le numerose associazioni della città hanno accolto la proposta dei volontari Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per organizzare nella città del Capo una marcia della Pace che si svolgerà venerdì 15 dicembre a partire dalle 17.

ITINERARIO. Si parte dalla Chiesa di San Giacomo poi tutta la Marina Garibaldi fino ad arrivare a Vaccarella (Statua di San Pio), ritorno per la stessa strada, Via Giacomo Medici, Piano Baele per poi girare sulla Via Ammiraglio Luigi Rizzo, Via Francesco Crispi. L’iniziativa si concluderà nell’area del piazzale della chiesa di San Giacomo dove si terrà una “simbolica” danza in cerchio.

«E’ avvenuto un piccolo miracolo nella nostra città – scrivono le volontarie di Airc in un comunicato – fare una marcia tutti insieme per difendere la pace e fare sapere che la pace è possibile nel mondo martoriato in cui viviamo solo quando tutti insieme ci alziamo in piedi per un futuro migliore. Dal Nord a Sud da est ad Ovest cantiamo la preghiera della pace con una marcia aperta a tutti. Un miracolo quello di oggi che vale più di mille parole.

LE ASSOCIAZIONI. AIRC (Delegazione di Milazzo) Presidente Rosa Trio, TESEO – Attilio Andriolo, AMA CAMMINARE – Luciana Di Gironamo, ASSOCIAZIONE ALZHEIMER – Maria Cambria, GRUPPO VINCENZIANI – Anita Cavallaro, AIDO – Vittorio Cannata, SCOUT Milazzo, GRUPPI PAROCCHIALI della Comunità Milazzese