Un approfondimento sul momento politico latinoamericano promosso dalla Lute (Libera Università della Terza Età) con l’onorevole Fabio Porta e il giornalista e ricercatore Federico Nastasi, a partire dalle recenti elezioni in Argentina che influenzeranno tutta la regione e le relazioni euro-latinoamericane.

Appuntamento oggi, lunedì 11 dicembre, alle 16.30 all’istituto Majorana di Milazzo.

L’iniziativa è parte del ciclo di incontri “Lute & una finistra sulmondo”, nell’ambito delle attività nazionali di AUSER Cultura nell’ anno accademico 2023/2024, che rinnova l’impegno dell’associazione per un approfondimento sui principali avvenimenti internazionali.

FABIO PORTA. Deputato eletto nel collegio America del Sud per il Partito Democratico, è di origine siciliana e vive a San Paolo del Brasile da decenni. È uno dei punti di riferimento della comunità italiana in Brasile e in America Latina, che ha rappresentato nella vita sindacale con la UIL, e dal 2006 come parlamentare alla Camera e al Senato.

PROSSIMO APPUNTAMENTO. Nello stesso ciclo, il 18 dicembre, sempre a Milazzo si terrà una conferenza su “Risorse naturali ed economia nell’America Latina” con Samadhi Lipari e Federico Nastasi.