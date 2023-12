Cantieri Zeta di Milazzo, al via “Vibrazioni, percorsi di Vita”. In mostra le opere di cinque artisti

“Vibrazioni, percorsi di Vita“. Questo il titolo dato alle due serate che si terranno il 16 e il 17 dicembre a partire dalle 18:30 a Cantieri Zeta, in via Dei Mille, 40 a Milazzo. Il progetto nato dalla collaborazione di “Arte e a Capo” con due eccellenti Associazioni artistiche: Schegge D’Arte e Monna Lisa, aprirà le porte ad un coinvolgente percorso in cui sei autori metteranno a disposizione le loro visioni.

Centro dell’evento l’Io dello spettatore condotto, attraverso forme, suoni e parole, nel proprio mondo interiore e alle vibrazioni primordiali dell’anima. Un’esperienza che potrà arricchire di nuove visioni le menti, richiamando alla “memoria” se stessi.

In esposizione le opere di: Sabrina Busà, Francesca Calabrò, Milo Floramo, Anna Parisi e Antonino Schepisi.

Testi della scrittrice Valentina Di Salvo