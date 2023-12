Milazzo, in via Colonnello Magistri i parcheggi si raddoppiano. Al via la modifica degli stalli

Parcheggi raddoppiati in via Colonnello Magistri. Dal Bar Savoia fino alla fine della strada, infatti, i posti auto con strisce bianche verranno trasformati tutti a spina di pesce. Una soluzione, studiata dall’assessore Francesco Coppolino in una strada dove ci sono diverse attività commerciali e numerose abitazioni, per duplicare gli stalli che adesso aumenternno di almeno settanta in più rispetto a quelli già esistenti.

Da domani, 11 dicembre, fino a mercoledì 13, dalle 14 alle 22, non sarà possibile sostare proprio per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Al vaglio dellìassessore della giunta Midili la possibilità di adottare la stessa soluzione in altre strada della città. «Stiamo – precisa – cercando di individuare le vie che più si prestano a questa soluzione».