AGATA FEUDALE FOTI , studia del Clarinetto sotto la guida del M° Carmelo Crisafulli e consegue il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, il diploma accademico di II. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con docenti di fama internazionale. Nel 2022 Consegue il Diploma Accademico di II livello in Musica d’insieme indirizzo cameristico presso il Conservatorio di musica A. Corelli di Messina. Ha collaborato con diverse realtà orchestrali e cameristiche, dal 2021 fa parte del Trio Pavane con il quale ha partecipato a concorsi e concerti nel territorio. Attualmente è docente di Clarinetto presso L’IC Secondo Luigi Rizzo di Milazzo.

ILENIA GIORGIANNI , Consegue il diploma accademico di II livello in flauto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina sotto la guida del M° Bruno, ha iniziato gli studi e corsi di propedeutica con il M° Sodano. Si è perfezionata sotto la guida di maestri di livello internazionale. Ha aderito al corso triennale presso l’Accademia Italiana del flauto a Firenze e la scuola Antoin Rubinstein di Roma. attualmente collabora con l’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina come professoressa d’orchestra.

ANDREA GITTO , inizia lo studio del pianoforte col M° Luigi Cordova, consegue il diploma accademico di II livello al conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo sotto la guida del M° Piazza . Ha seguito vari corsi di perfezionamento con maestri di livello internazionale. Collaborato al progetto “Luci al Sud” componendo le musiche per il cortometraggio. Attualmente si sta specializzando in Musicologia presso l’università La Sapienza di Roma.

Per il trio (Andrea Gitto al piano, Ilenia Giorgianni flauto e Agata Feudale Forti al clarinetto) era il primo concerto a Milazzo .

Le note del Trio Pavane incantano Palazzo D’Amico. Ad esibirsi ieri sera sono stati Andrea Gitto, Ilenia Giorgianni e Agata Feudale Foti . Il concerto dei tre ragazzi milazzesi è stato un vero e proprio successo. Ad organizzare la serata Fabiana Bambaci , consigliere comunale. «Un ringraziamento speciale – dice – va all’assessore Lucia Scolaro che, dal primo istante, si è resa disponibile ed ha accolto con entusiasmo la programmazione dell’evento. Ma anche ad Andrea Gitto, un ragazzo straordinario, musicista di grande talento con una spiccata sensibilità che fino ad oggi non aveva mai avuto modo di esibirsi nella sua città natale. Ha sempre accompagnato, però,å con la sua musica le celebrazioni religiose nelle chiese mamertine. Grazie anche al sindaco Pippo Midili intervenuto per i saluti finali»

Le note del Trio Pavane incantano palazzo d’Amico. In scena tre musicisti milazzesi (VIDEO)

Le note del Trio Pavane incantano palazzo d’Amico. In scena tre musicisti milazzesi (VIDEO)

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.